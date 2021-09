VIDEO - Centrale di spaccio camuffata da circolo culturale: operazione antidroga della Guardia di finanza

I finanzieri del Comando Provinciale di Perugia, su delega di questa Procura, dalle prime luci dell’alba, stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Perugia, nei confronti di 13 persone. Sgominato un clan dello spaccio dedito al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti – hashish, cocaina ed eroina – con base logistica ed operativa in un circolo privato, costituito in associazione culturale, ubicato nel popoloso quartiere di Ponte San Giovanni ed utilizzato quale “copertura” per i traffici illeciti.