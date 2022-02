VIDEO Mattarella a Norcia, la storia: "Aspetto le ruspe per demolire. A casa? Spero di tornarci nel 2024"

La prima tappa del presidente Mattarella è stata il villaggio delle casette di via XX Settembre

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, come prima tappa del suo viaggio a Norcia, si è fermato nel villaggio Sae di via XX Settembre. Le prime abitazioni sono state consegnate il 5 marzo del 2017, cinque anni fa. E da cinque anni gli abitanti aspettano il giorno in cui rientreranno nelle loro abitazioni. I racconti.