VIDEO Fiaccola Benedettina nel segno della pace e il cuore rivolto all'Ucraina

a Fiaccola Pro Pace et Europa Una ha fatto il suo ritorno a Norcia domenica 20 marzo. Ultimi tedofori due ragazzi ucraini, Eugenio 20 anni e il cuginetto di 11 che si è ricongiunto alla sua famiglia già presente a Norcia, nei giorni scorsi, insieme alla mamma, in fuga da loro Paese in guerra. Dietro di loro la bandiera dell’ Ucraina e circa un centinaio di bambini e ragazzi delle associazioni sportive di Norcia, perché la Pace possa prevalere presto nel cuore dell’Europa. Questo ha segnato inevitabilmente il cammino della Fiaccola Benedettina 2022, sia in Spagna che lungo il Cammino di San Benedetto, percorso interamente a piedi dai podisti di Norcia Run 2017 di Norcia, dai Marciatori Simbruini di Subiaco e dal Cus di Cassino.