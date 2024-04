VIDEO Perugia 1416 a 600 anni dalla morte di Braccio Fortebraccio

Sarà speciale la nona edizione di Perugia1416, la rievocazione storica che dal 14 al 16 giugno 2024 (con un’anteprima il 13) trasformerà l’acropoli del capoluogo umbro in un teatro a cielo aperto per ricordare l’ingresso in città del valoroso condottiero acclamato signore di Perugia, Braccio Fortebracci