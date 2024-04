Oggi, martedì 30 aprile, il segretario nazionale di Sinistra Italiana e deputato Avs, Nicola Fratoianni, è stato a Perugia per partecipare alla presentazione della lista Alleanza Verdi e Sinistra per le prossime elezioni amministrative, dell’8 e il 9 Giugno 2024, per il Comune di Perugia.