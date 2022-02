VIDEO Nero Norcia, la tradizione riparte. Alemanno: "Ennesima scommessa da vincere per la città"

E' arrivata alla 58esima edizione Nero Norcia, la mostra mercato del tartufo nero pregiato. Dopo un anno di sosta, la kermesse riparte da piazza San Benedetto per un weekend tutto da gustare.

Un momento significativo per la città, ha sottolineato il sindaco Nicola Alemanno, e cruciale per un settore sul quale l'Umbria punta in maniera decisa, come ha sottolineato l'assessore alle politiche agricole della Regione Umbria, Roberto Morroni.