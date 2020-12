VIDEO "La canzone di Natale" de LaCura: nuovo singolo per la band perugina

LaCura è un progetto che nasce dall’idea di sei musicisti nel 2019, eppure per puro caso si inquadra perfettamente, stilisticamente parlando, al contesto storico. Band che doveva debuttare con il suo primo concerto e album a marzo 2020, a causa dell’emergenza sanitaria è stata costretta ad adattarsi alla situazione e a rinviare l’uscita fisica a data da destinarsi. Questo non ha impedito al gruppo di pubblicare il suo primo singolo, “Kavinsky”, proprio nel mese di marzo, realizzato durante il lockdown con il contributo dei fans che hanno inviato un loro video mentre cantavano la canzone, partecipando di persona al videoclip della canzone.

Successivamente, a dicembre arriva “La canzone di Natale”, anche quest’ultima scritta nell’anno 2019 (prodotta anch’essa dai ragazzi di Newsic, Stefano Romoli e Simone Gentili) ma il quale testo come il nome del gruppo si inserisce a meraviglia nel panorama attuale: la canzone parla di un Natale passato “chiuso in casa coi parenti”, sorprendentemente premonitore, che raccontato in modo umoristico descrive quello che saranno le feste quest’anno.

Gli attori del video sono Luca Santuari, Eleonora Casciarri e Mauro Massucci.