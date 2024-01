VIDEO Dal 7 al 28 gennaio alla Rocca Paolina la personale di Iv Toshain

Con "I for an Eye" l'artista esplora il ciclo dei conflitti e delle conseguenze, invitando a riflettere "sulla natura perpetua della vendetta e della violenza". La mostra è pensata come "un invito a contemplare la complessità del nostro mondo, ad abbracciare la nostra comune umanità