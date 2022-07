VIDEO L'Affare Monteluce. Nel 2008 la Regione svende, nel 2009 la Regione compra a prezzo maggiorato

In due anni la Regione Umbria riesce a svendere le sue quote a Nomura e a ricomperarle a prezzo maggiorato, aggiungendo un nuovo pacco di quote attraverso Gepafin. Nel giro di pochi anni quel Fondo Monteluce varrà zero.