VIDEO Il Ministro Locatelli incontra al Quattrotorri i ragazzi down di Perugia

L’Associazione italiana persone Down di Perugia ha incontrato il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli per “prendere un caffè”, trascorrere qualche minuto in autonomia con il ministro che si interessa dei loro problemi e porge alcune domande, facendo anche presenti le loro necessità