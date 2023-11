VIDEO Mielinumbria festeggia 25 anni di successi: 18/19 novembre a Foligno

Le api e il miele saranno al centro della 25esima edizione di Mielinumbria, la mostra mercato in programma a Palazzo Trinci, sabato 18 e domenica 19 novembre. In Umbria ci sono mille produttori per circa 30mila alveari (e in ognuno di essi ci sono circa 50mila api per 4 o 5 chilogrammi di miele prodotto ciascuno).