VIDEO Maurizio Landini a Perugia per un appello all'Europa

Un appello per un’Europa rinnovata, con un focus sul lavoro e i diritti umani, è l’ispirazione dietro l’evento organizzato dalla Cgil di Perugia. Esther Lynch, segretaria generale della Ces (Confederazione europea dei sindacati). Lynch, collegata da Bruxelles, presenterà per la prima volta in Italia il Manifesto per le elezioni europee 2024