VIDEO Marta, l'interprete globetrotter che porta l'ufficio con sé: "Nel furgone tutto quello che serve per viaggiare e lavorare"

Una laurea in Mediazione Linguistica, un viaggio nel Sud-est asiatico a bordo di un pulmino da 9 posti, e tanta voglia di conoscere il mondo. Marta Volpi, trentaduenne di Rivotorto di Assisi, comincia così nel 2015 la realizzazione di uno dei sogni più ambiti da moltissimi giovani: lavorare e viaggiare on the road per il mondo.

Con l'aiuto del fidanzato ha allestito un furgone, omologato camper, per il prossimo viaggio da fare, ovviamente sempre lavorando. Nel van c'è tutto, quello che manca ce lo mettono loro. Partenza da definire, non appena il covid lo renderà possibile.