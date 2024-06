VIDEO Margherita Scoccia l'ultimo appello: "Amare Perugia e servirla, non è una promessa, è il nostro impegno!"

Per la chiusura della Campagna Elettorale Margherita Scoccia sceglie il Barton Park, per parlare al cuore dei Perugina a poche ore dal voto. Amici, compagni di viaggio, candidati, simpatizzanti per una lunga festa fino a mezzanotte. "In campagna elettorale non abbiamo fatto promesse, abbiamo raccontato i fatti e abbiamo costruito il futuro della città"