VIDEO Per eleggere il Sindaco di Perugia si va agli spareggi

Una sfida che è sembrata a tutti una finale di coppa, attacco e difesa in questa lunga giornata si sono trovati, alla fine, nel più classico del pareggio, entrambe le candidate che non vanno oltre la soglia del 48%. Mancano a mezzanotte ancora 4 sezioni ufficialmente, ma dai seggi i dati raccontano la parità in decimali di differenza