VIDEO I 7 Cervelli al Barton Park. Evento con tutti i candidati della lista Progetto Perugia per Margherita Scoccia

Oggi, venerdì 31 maggio, si è svolto un vivace pomeriggio conviviale organizzato dalla lista Progetto Perugia presso il Barton Park. L’evento ha visto la partecipazione speciale del duo comico 7 Cervelli.

Prima dell’inizio dello show ha preso la parola la candidata sindaco di Perugia per il centrodestra e i civici, Margherita Scoccia, che ha parlato dell’importanza delle elezioni dell’8 e 9 giugno: “Questo è un voto importante, emblematico di un percorso che non può essere interrotto. Noi rappresentiamo realmente e plasticamente una compagine che sa dialogare con tutti e per questo dobbiamo andare avanti” ha concluso la candidata.

L’evento è stato ulteriormente arricchito dall’intervento del candidato Michele Fioroni, che ha enfatizzato il senso di comunità e impegno civico che caratterizza Progetto Perugia: “Progetto Perugia siete tutti voi e per me è un dovere civico impegnarmi in questa avventura”.

La presentazione del duo comico è stata affidata alla candidata e assessore uscente Edi Cicchi, che ha introdotto lo spettacolo con entusiasmo, sottolineando l’importanza di condividere idee e progetti per il futuro della città.

“Tutti insieme per Margherita Scoccia Sindaco” è stato il messaggio conclusivo della serata che ha rafforzato il senso di unità e determinazione che caratterizza la lista Progetto Perugia.