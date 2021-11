VIDEO No green pass, la marcia di Assisi tra slogan e richiami alla Costituzione

La marcia no green pass, sotto le "insegne" del Fronte del dissenso, ha portato lungo la strada che da Santa Maria degli Angeli sale fino alla Rocca Maggiore, centinaia di persone, circa 700- Il corteo ha attraversato il centro storico di Assisi scandendo cori e citando la Costituzione, violata ripetutamente, secondo i manifestanti, dalle misure imposte dal Governo per la gestione della pandemia e della ripresa post emergenza. Una su tutte, ma non la sola, l'obbligo del green pass.