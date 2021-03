VIDEO Lotta alla contraffazione, Pastorelli: "Le attività oneste vanno tutelate"

Rafforzare gli strumenti per la lotta alla contraffazione e agli altri fenomeni illeciti connessi al commercio. Questa, in estrema sintesi, la finalità del Protocollo d’Intesa siglato questo pomeriggio tra il direttore territoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria, Roberto Chiara e l’assessore al Commercio del Comune di Perugia, Clara Pastorelli.

La collaborazione, della durata di due anni, si concreterà in un’azione coordinata tra il Corpo di Polizia Locale e l’Ufficio delle Dogane di Perugia, con la creazione di un tavolo di lavoro permanente volto allo scambio delle informazioni al fine di prevenire e reprimere il fenomeno della contraffazione e le altre attività illecite, alla tutela del consumatore negli acquisti, favorendo la regolarità nel settore del commercio e contrastando le forme di criminalità organizzata, al coordinamento degli interventi e alla gestione delle risorse professionali