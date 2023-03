VIDEO Libercantus Ensemble concerto alla Sala dei Notari per le celebrazioni della Festa della Donna

La corale perugina diretta dal Maestro Vladimiro Vagnetti, presenta il Canto dell'Anima, concerto polifonico e pianoforte (Oreste Calabria) dedicato a Mashia Amini la ragazza condannata a morte in Iran per non aver indossato il velo