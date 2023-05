VIDEO Laura Santi: "Voglio essere libera di morire"

Questa la volontà di Laura Santi, 48 anni, affetta da sclerosi multipla. Oggi ha denunciato l'Usl Umbria 1 per i lunghi tempi di attesa (oltre un anno) per il completamento della procedura per accedere al suicidio assistito. Conferenza con Filomena Gallo e Marco Cappato