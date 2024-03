VIDEO La formazione va in rete: accordo Volta Its Umbria Academy

Una filiera che risponde alla normativa introdotta nel 2023 con l’articolazione di percorsi 4+2. ‘In rete per le competenze del futuro’, all’Itts Volta di Perugia siglato accordo per formazione in ambito tecnologico-professionale. Insieme alla scuola coinvolti Consorzio Sul, Its Umbria Academy e diverse aziende del territorio