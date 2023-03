VIDEO Torna “Infodonna”, irrinunciabile appuntamento che la Provincia di Perugia dedica all’8 marzo

In apertura troviamo l’intervento della presidente Stefania Proietti che, nel ricordare il profondo significato dell’8 marzo, coglie l’occasione per rilanciare il raggiungimento della parità tra uomini e donne. Questo punto per la presidente “deve essere un obiettivo, la priorità delle priorità nell’agenda di tutti”.