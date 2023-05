VIDEO La Polizia incontra gli studenti per spiegare la sicurezza stradale

Il Progetto “ONLY ONE LIFE” destinato agli studenti degli istituti di istruzione superiori e viene promosso in collaborazione tra SIULP, il sindacato di Polizia e gli istituti superiori. La sicurezza stradale è responsabilità, per evitare gli incidenti guidando sotto gli effetti di alcool e stupefacenti