L'incidente a San Martino in campo, sul posto stradale e vigili del fuoco

Incidente allo svincolo della E45 di San Martino in campo nella mattinata di martedì 18 gennaio. Un mezzo pesante si è ribaltato. Svincolo chiuso in entrata e in uscita dalla superstrada. Sul posto i vigili del fuoco di Perugia e la polizia stradale.