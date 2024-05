VIDEO Massimo Monni, il comitato elettorale di Perugia Merita

In via Mario Angeloni apre il comitato elettorale di Massimo Monni candidato Sindaco di Perugia per Perugia Merita e Italia Viva. E' l'occasione per chiarire i patti presunti dichiarati dagli altri candidati o schieramenti in caso di ballottaggio