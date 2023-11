Giulia Cecchettin: il suo ricordo vive nelle parole della sorella e delle studentesse dell’Università per stranieri di Perugia

Giornata in memoria della vittima

Al preludio della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, venerdì 24 novembre, l’Università per stranieri di Perugia ha voluto ricordare Giulia Cecchettin uccisa dal suo ex fidanzato. Dopo i saluti delle autorità accademiche, le studentesse Veronica Chillè, Gaia Morelli e Lucrezia Pellegrini hanno espresso il loro dolore con parole incisive e leggendo il discorso di Elena Cecchettin, sorella della vittima. Con forza hanno fatto sentire la loro voce e con la loro voce hanno fatto rumore.