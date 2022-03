IL VIDEO stagione Food & Jazz ospitata all'Hotel Giò di Perugia: il duo Federico Gili alla fisarmonica e Lorenzo Bisogno al sax tenore

Con il concerto del duo Federico Gili alla fisarmonica e Lorenzo Bisogno al sax tenore, si conclude la stagione Food & Jazz ospitata all'Hotel Giò di Perugia per quella che è stata la rassegna "dal Vino" che ha unito i sapori della cucina con le note del jazz. Un duo umbro, giovanissimo e insolito, insolito per il sax tenore, insolito per la fisarmonica, ma capace di emozionare e regalare una serata di ottimo jazz, "dal Vino" ovviamente.