100 espositori e più di 10mila prodotti protagonisti fino al 21 febbraio. Taglio del nastro alla presenza anche della presidente della Regione Umbria Donatella Tesei. Exploration Arena subito gremita per i primi Cooking show dei Top Chef con il pluristellato Enrico Bartolini e un nome noto al mondo delle pizzerie come Francesco Martucci

VIDEO A Porte Aperte, un successo per il gusto e per l'innovazione in cucina