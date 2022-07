VIDEO Fissata la nuova data per i Giochi de le Porte di Gualdo Tadino: 30 settembre 1 e 2 ottobre, la decisione del Prefetto

I tre giorni di festa scelti in accordo con il Prefetto di Perugia per l'impossibilità di disputarli il 25 settembre, data delle elezioni politiche. Via alla sfida con le taverne, la corsa con i somari, l'arco e la fionda per eleggere la Porta vincitrice del 2022