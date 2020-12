Edoardo Mariani è un giovane stilista di Gualdo Tadino. E' specializzato in cappelli, come suggerisce il suo marchio, "Cosa mi passa in testa". Edoardo frequenta l'ultimo anno delle superiori, ma è già un promettente artigiano-imprenditore. Ogni pezzo è originale e pensato, disegnato e realizzato da lui, seguendo i consigli della nonna sarta e incontrando l'esperienza dei Giochi de le Porte.