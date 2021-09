VIDEO Giuseppe Conte in Umbria: "Dopo i sacrifici fatti per uscire dal Covid, non sperperiamo tutto"

Giuseppe Conte, ex presidente del Consiglio, in Umbria per iniziative politiche. A Città di Castello, prima tappa del tour, dopo aver visitato il centro storico e incontrato alcuni commercianti e cittadini, ha voluto ribadire il suo operato da premier nell'affrontare la crisi economica causata dal covid. Un'emergenza affrontata, adetto, con il sostegno dei cittadini, che hanno saputo unirsi. Come si è unita l'Europa rifiutando le spinte sovraniste. Chiaro la frecciata politica alle forze politiche, come la Lega, che sull'Europa hanno posizioni differenti. E non è mancato un passaggio sul reddito di cittadinanza e i tentativi di screditare uno strumento di cui ha rivendicato la bontà-