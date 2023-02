VIDEO Giulia e Giorgia Casciarri del Turan Caffè creano i cioccolatini del Bartoccio

Partendo dalla fusione di cioccolato e mandorle, con sfumature di sapori esotici, nascono i "Bartoccini" dolci tipici dell'antica ricetta perugina. C'è anche il cartiglio con le frasi in dialetto perugino. Per amore, per gioco o per gola sono la novità