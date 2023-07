VIDEO Per il Trofeo Lupo di Gubbio si corre nel Cementificio Colacem

La Gubbio Ciclismo Mocaiana porta i Giovanissimi del Pedale a correre nel Cementificio Colacem di Ghigiano. Non la pista delle Cerque, non un circuito cittadino ma un percorso all'interno della grande industria del cemento per conoscere e capire come si lavora e si produce