VIDEO Mercoledi 15 febbraio Giornata Mondiale contro il cancro infantile: le Primule del Comitato Chianelli

Arrivano nell principali piazze dell'Umbria le Primule della Speranza per raccogliere fondi per la ricerca sul cancro infantile. L'appello di Franco Chianelli e le indicazioni per trovare le piazze dove acquistarle