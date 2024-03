VIDEO Giornata nazionale della Cura con l'ITTS Volta Perugia

Mai come oggi abbiamo sentito il bisogno di cura e di cure, di qualcuno che si prenda cura di noi; cura quale concetto essenziale per attuare i diritti umani e la nostra stessa Costituzione. Questi sono solo alcuni degli argomenti al centro dell’incontro con gli studenti dell’ITTS Alessandro Volta di Perugia per la Giornata della Cura