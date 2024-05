VIDEO Perugia all'avanguardia per l'infanzia. Ora i fondi per il doposcuola

L'impegno di Tuteri a Perugia lo ha portato alla ribalta nazionale nominato al Tavolo nazionale della Presidenza al Consiglio dei Ministri per l’infanzia e l’adolescenza e inoltre è stato nominato in una commissione nazionale per scrivere le politiche giovanili