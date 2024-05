VIDEO Usa, ricicla, Bioplastica! Insieme Gesenu, Sia e Tsa per l'ambiente

Al via la campagna di comunicazione prodotta da Sia, Tsa e Gesenu per informare sull’importanza della bioplastica e sul corretto smaltimento della bioplastica compostabile. Tra stand sul territorio, lezioni in classe, materiale informativo e video promozionale la campagna vedrà il coinvolgimento di circa 160mila utenti