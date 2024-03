VIDEO Cascia ed Enna gemellate nel segno di Santa Rita

Una delegazione umbra guidata dal sindaco De Carolis si è recata in Sicilia per la cerimonia. Tra le città di Cascia ed Enna sancito il ‘Gemellaggio di fede e di pace’. Accesa la Fiaccola della pace e del perdono. Centinaia di fedeli hanno venerato la reliqua Ex Ossibus