VIDEO il Piano Strade? E' merito di Francesco Calabrese

Il sindaco Andrea Romizi ricorda nell'intervista le regole volute da Francesco Calabrese come assessore: prima mettere a bilancio i soldi per le strade e non le briciole e se resta qualcosa. Sul piatto arrivarono un milione e mezzo di euro ogni anno, arrivati a tre in questo ultimo piano strade