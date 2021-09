VIDEO Sisma, Carfagna: "Con il Cis 160 milioni per far ripartire i territori colpiti, strumento importante"

Sottoscritto ad Accumoli, al termine del Tavolo Istituzionale convocato e presieduto dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, il Contratto Istituzionale di Sviluppo del Cratere Centro Italia, destinato ai territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 2016 e del 2017. Il CIS sisma ha una dotazione di 160 milioni di euro - 100 provenienti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e 60 dalle risorse a disposizione del Commissario straordinario per la ricostruzione – ed è finalizzato a sostenere progetti ed investimenti integrativi e complementari rispetto alla ricostruzione materiale degli edifici, in modo da assicurare la ripresa e lo sviluppo dell’economia delle aree colpite dai terremoti. E’ stato approvato un primo elenco di 49 progetti, la cui realizzazione potrà partire immediatamente.

Si è detta soddisfatta la ministra per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna oggi pomeriggio ad Assisi per un'iniziativa politica. Il suo arrivo è stata l'occasione anche per riflettere su riforma del fisco, green pass e violenza sulle donne.