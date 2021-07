VIDEO Foligno abbraccia Leonardo Spinazzola: "Fiero di aver regalato la gioia degli Europei agli italiani"

Il calciatore della Roma e della Nazionale accolto in Comune. Il sindaco gli dona il gonfalone della città

Ancora con le stampelle, "ma adesso le butto", e un sorriso per tutti quelli che sono venuti a salutarlo, Leonardo Spinazzola, eroe della Nazionale campione d'Europa, è stato ricevuto in Comune dal sindaco Zuccherini, dalla giunta e poi dal consiglio comunale. Al difensore della Roma, infortunatosi contro il Belgio, il gonfalone della città e uno spazio nel libro d'onore di Foligno.

Poi l'abbraccio con i tifosi prima in piazza e poi a Palazzo Trinci con un pubblico selezionato nel rispetto delle norme covid. L'Europeo, la Roma, la festa a Foligno, "Le mie sorelle erano in mezzo", la Quintana e un messaggio per chi insegue il sogno: "Crederci sempre e lavorare sodo":