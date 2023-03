VIDEO Il Flash Mob per l'ambiente dei piccoli della Fabretti

'Changing together' perché 'non si è mai troppo piccoli per fare la differenza' e per contribuire a salvare il pianeta. Al motto di 'Save the Planet' oltre cento alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria Fabretti hanno partecipato al flash mob in Piazza IV Novembre