VIDEO A Roma le finanziarie regionali firmano un patto di unione e d'intesa

Patto per il centro: protocollo d’intesa tra le finanziarie di Umbria, Lazio, Abruzzo e Marche. L’accordo, con Sviluppumbria capofila, è stato sottoscritto per lo sviluppo di progetti e azioni comuni tra le società in house regionali del centro Italia