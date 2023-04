VIDEO Torna dal 19 al 25 aprile la Festa della Vernaccia di Cannara

La vernaccia non si può descrivere, la si deve bere per capire l'arte che richiede il vino di Pasqua, abbinato durante la festa a dolce e salato. E' un vino "familiare" prodotto nella cantina di casa in piccolissime qualità, straordinariamente buono e prelibato. Per lei si dia inizio alla Festa