VIDEO “La Festa del Rinascimento” dall’8 al 23 giugno ad Acquasparta

Al via la XXV edizione che avrà come tema le “Rivoluzioni” dalla scoperta delle Americhe all’affermarsi della teoria copernicana. Cortei in abiti d’epoca, spettacoli teatrali, numerosi appuntamenti di approfondimento culturale, faranno da cornice alle sfide tra le tre contrade che si contendono le “chiavi” della Città