VIDEO Festa della polizia, il questore Sbordone: "Importante essere tornati a riconoscere l'impegno dei nostri uomini"

Cerimonia ridotta ma di nuovo in presenza dopo due anni di emergenza covid

Dopo la solenne celebrazione nella cattedrale di Todi, la polizia di Perugia ha celebrato il suo patrono, san Michele Arcangelo, con una ristretta cerimonia in presenza, in questura.

E' stata l'occasione per consegnare i riconoscimenti agli uomini che si sono contraddistinti in servizio. Non un semplice rituale, ma un dovuto tributo a chi si è impegnato e si impegna ogni giorno, ha sottolineato il questore Antonio Sbordone.