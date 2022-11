VIDEO Il CT della Pallavolo azzurra Fefè De Giorgi torna nella sua Perugia dove tutto è iniziato

Ricevuto prima dalla Presidente Tesei e poi dal Sindaco Romizi. Tutto era iniziato con due anni come allenatore della Pet Company. Poi i successi in Nazionale. Una giornata per ricordare i giorni della Pallavolo Umbra.