VIDEO Tennis paralimpico: il sogno di Francesco Felici e i Giochi di Parigi

A Palazzo Graziani, sede di Fondazione Perugia, si è tenutala la conferenza stampa dedicata al tennista diciottenne Francesco Felici, finalista agli US Open di New York per il tennis in carrozzina è stato onorato dal Trofeo Sportsmanship quale ‘atleta esemplare’”.