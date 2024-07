VIDEO L'ultima salita di Fabio Marinelli. Gualdo Tadino in lutto per un amico amato da tutti

L'ultima salita, quella più dura e difficile, quella dove devi stringere i denti per superarla e vincere. Non ce l'ha fatta a superare quella salita, il male è stato più forte di lui e se lo è portato via. Fabio era conosciutissimo a Gualdo Tadino: ciclista di grande livello, titolare di un bar frequentatissimo lungo la Flaminia, una famiglia che ha vissuto la lunga sfida con il male. Ci mancherai Fabio, ci mancherai ogni giorno.