VIDEO Extra Tasting Extra Olio. Alla Camera di Commercio le Donne dell'Olio

Promosso nell’ambito del concorso nazionale “Extra Cuoca” dal Comitato di Coordinamento del Premio Ercole Olivario e dall’Associazione Nazionale Donne dell’Olio, in partnership con Lady Chef, il corso è pensato come opportunità formativa per le cuoche professioniste giunte finaliste del concorso nazionale “Extra Cuoca”